Galériás otthon terasszal és kerttel Pesthidegkút szívében – nyugalom, dizájn, természet
Egyedi lakás lehetőség a II. kerület zöldövezetében, a Gercse-NATURA 2000 mellett
Budapest II. kerületének egyik legcsendesebb részén, Pesthidegkúton eladó egy galériás otthon. Ez nem egy szokványos ingatlanhirdetés – ez egy kivételes lehetőség azoknak, akik egyszerre vágynak természetközeli életre és modern kényelemre.
A lakásról dióhéjban:
Alapterület: 38,67 m²
Saját terasz: 9,9 m²
Kertkapcsolat: különálló kis kertrésszel 3,9 m²
Autóbeálló: saját parkolóhely 3 M Ft
Berendezés: 2 M Ft
Ár: összesen 51,9 millió Ft
Ez a lakás egy kiválóan megtervezett, galériás kialakítású…Tovább a teljes cikkre
