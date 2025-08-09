Galériás otthon terasszal és kerttel Pesthidegkút szívében – nyugalom, dizájn, természet

Egyedi lakás lehetőség a II. kerület zöldövezetében, a Gercse-NATURA 2000 mellett

Budapest II. kerületének egyik legcsendesebb részén, Pesthidegkúton eladó egy galériás otthon. Ez nem egy szokványos ingatlanhirdetés – ez egy kivételes lehetőség azoknak, akik egyszerre vágynak természetközeli életre és modern kényelemre.

A lakásról dióhéjban:

Alapterület: 38,67 m²

Saját terasz: 9,9 m²

Kertkapcsolat: különálló kis kertrésszel 3,9 m²

Autóbeálló: saját parkolóhely 3 M Ft

Berendezés: 2 M Ft

Ár: összesen 51,9 millió Ft

Ez a lakás egy kiválóan megtervezett, galériás kialakítású…