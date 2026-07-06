Hiába élnek saját lakásban a magyarok: sokaknál már a fenntartás is komoly anyagi csapás

Magyarország egy különös európai rangsorban egyszerre két végletet is képvisel: miközben szinte mindenki saját tulajdonú ingatlanban él, a lakhatás költségei is nálunk terhelik meg az egyik legjobban a családi kasszát. Az Eurostat friss adatai szerint a saját otthon már korántsem jelent automatikus anyagi biztonságot – tudtuk meg a Pénzcentrum cikkéből.

A legtöbben úgy gondolják, hogy aki saját lakásban vagy házban él, annak már nem kell aggódnia a lakhatási költségek miatt. Az Eurostat legfrissebb statisztikái azonban egészen más képet festenek: Magyarország…