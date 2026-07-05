4 új építésű lakópark, ahol a modern otthon és a magas életminőség találkozik

Akár fenntartható városi otthont, Duna-parti prémium lakást, kertvárosi nyugalmat vagy a természet közelségét keresed, a fővárosban és környékén több olyan új építésű lakópark is épül, amely a különböző élethelyzetekre kínál vonzó megoldást. Bemutatunk négy fejlesztést, amelyek korszerű műszaki tartalmukkal, átgondolt kialakításukkal és kiváló elhelyezkedéssel az ingatlanpiac legizgalmasabb projektjei közé tartoznak.

Metrodom Green – Fenntartható otthonok a város szívében

Egy IX. kerületben épülő Metrodom Green a korszerű városi életet a környezettudatos szemlélettel ötvözi. A projekt tervezés során kiemelt szerepet kaptak az energiahatékony…