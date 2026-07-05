4 új építésű lakópark, ahol a modern otthon és a magas életminőség találkozik
Akár fenntartható városi otthont, Duna-parti prémium lakást, kertvárosi nyugalmat vagy a természet közelségét keresed, a fővárosban és környékén több olyan új építésű lakópark is épül, amely a különböző élethelyzetekre kínál vonzó megoldást. Bemutatunk négy fejlesztést, amelyek korszerű műszaki tartalmukkal, átgondolt kialakításukkal és kiváló elhelyezkedéssel az ingatlanpiac legizgalmasabb projektjei közé tartoznak.
Metrodom Green – Fenntartható otthonok a város szívében
Egy IX. kerületben épülő Metrodom Green a korszerű városi életet a környezettudatos szemlélettel ötvözi. A projekt tervezés során kiemelt szerepet kaptak az energiahatékony…Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.