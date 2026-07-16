Féléves fordulat az ingatlanpiacon: elértük a megfizethetőség határát, megtorpant a lakásdrágulás
Tavaly még lendületben volt a piac, idén azonban már közel 11 százalékkal csökkent a forgalom. A Duna House friss elemzése szerint a magas lakásárak egyre több vásárlót tántorítanak el, miközben az áremelkedést már szinte kizárólag a panellakások tartják életben.
A Duna House 2026 második negyedéves Ingatlanpiaci Barométere alapján a hazai lakáspiac az év első felében új szakaszba lépett. A tavalyi élénk keresletet és gyors áremelkedést egy jóval visszafogottabb piac váltotta fel: az első hat hónapban a lakóingatlan-adásvételek száma közel 11…Tovább a teljes cikkre
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