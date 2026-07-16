Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon – új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban

Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizessen. Májusban előbb az OTP Bank, majd a Gránit Bank hajtott végre ilyen tranzakciót, júliusban pedig a K&H jelezte, hogy rendszerei felkészültek ezek fogadására. A hír egy AI által lefoglalt kávékóstolóként terjedt el, a tétje azonban ennél nagyobb: a fizetési láncban […]