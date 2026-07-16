Beleegyezett az önkormányzat, jöhet a beruházás: eldőlt a Feneketlen-tó melletti lakópark sorsa
Hónapok óta heves viták övezték a Feneketlen-tó közelébe tervezett lakóparkot, most azonban megszületett a döntés: az újbudai képviselő-testület jóváhagyta a településrendezési szerződést, így megnyílt az út a mintegy 140 lakásos fejlesztés előtt. Bár a beruházás ellen több helyi lakos is tiltakozott, az önkormányzat és a fejlesztő szerint sikerült olyan kompromisszumot kialakítani, amely mérsékli a projekt környezeti hatásait – írja cikkében a Telex.
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