Beleegyezett az önkormányzat, jöhet a beruházás: eldőlt a Feneketlen-tó melletti lakópark sorsa

Hónapok óta heves viták övezték a Feneketlen-tó közelébe tervezett lakóparkot, most azonban megszületett a döntés: az újbudai képviselő-testület jóváhagyta a településrendezési szerződést, így megnyílt az út a mintegy 140 lakásos fejlesztés előtt. Bár a beruházás ellen több helyi lakos is tiltakozott, az önkormányzat és a fejlesztő szerint sikerült olyan kompromisszumot kialakítani, amely mérsékli a projekt környezeti hatásait – írja cikkében a Telex.

Zöld utat kapott a Feneketlen-tó melletti lakópark

Az újbudai önkormányzat rendkívüli ülésén megszavazta azt a településrendezési szerződést, amely…