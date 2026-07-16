Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás

A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelkedett, hogy a vizsgált hat nagyvárosból ötben kevesebbet kell dolgozni, hogy lehessen megvásárolni egy 50 négyzetméteres lakást, mint egy évvel korábban. Budapesten egy 50 négyzetméteres lakás becsült kínálati ára közel hat havi nettó átlagkeresettel kevesebbnek felelt meg, mint egy évvel korábban. A […]