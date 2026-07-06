Ezek a legjobb lakáshitel ajánlatok júliusban
A Bankmonitor szakértői összeszedték, hogy júliusban melyik banki ajánlatok a legkedvezőbbek 20 és 40 millió forint piaci kamatozású lakáshitel igénylésekor. A korábbi hónaphoz képest történt változás. A legtöbben ma Otthon Start lakáshitelt igényelnek, ettől függetlenül még mindig sokak számára a piaci kamatozású lakáshitelek jelentik az egyetlen lehetőséget álmaik otthonának megvásárlásához. Számukra nagyon lényeges, hogy milyen […]Tovább a teljes cikkre
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