Ezek a legjobb lakáshitel ajánlatok júliusban

A Bankmonitor szakértői összeszedték, hogy júliusban melyik banki ajánlatok a legkedvezőbbek 20 és 40 millió forint piaci kamatozású lakáshitel igénylésekor. A korábbi hónaphoz képest történt változás. A legtöbben ma Otthon Start lakáshitelt igényelnek, ettől függetlenül még mindig sokak számára a piaci kamatozású lakáshitelek jelentik az egyetlen lehetőséget álmaik otthonának megvásárlásához. Számukra nagyon lényeges, hogy milyen […]