Elképesztő, mi épült a Westend tetején: Budapest legnagyobb napelemparkja már a bevásárlóközpontot látja el
6500 négyzetméternyi napelem került a Westend tetejére, amellyel Budapest legnagyobb tetőre telepített napelemparkja jött létre. A fejlesztésnek köszönhetően a bevásárlóközpont villamosenergia-igényének már 80 százalékát megújuló energia fedezi – derül ki a Magyar Építők cikkéből.
Új mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik legismertebb bevásárlóközpontja. A Gránit Pólus Csoport bejelentése szerint június végén átadták a Westend tetején kialakított, 6500 négyzetméteres napelemparkot, amely méretét tekintve Budapest legnagyobb ilyen jellegű beruházása.
A fejlesztésnek köszönhetően a helyben termelt napenergia és a korábban beszerzett zöldáram együtt évente…
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