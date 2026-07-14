50 millió forint kedvezményes hitel? Meglepő okból nem csak egy támogatást választott ez a fiatal pár

Sokan azt gondolják, hogy ha jogosultak egy 50 millió forintos kedvezményes lakáshitelre, akkor nincs értelme más támogatásban is gondolkodni. Egy budapesti fiatal házaspár azonban egészen más utat választott: az Otthon Start és a CSOK Plusz kombinálásával több millió forintos plusz előnyhöz jutottak – és közben egy komoly kockázatot is elkerültek – olvashatjuk a Bankmonitor cikkében.

90 milliós lakást vettek, de okosan osztották fel az 50 milliós hitelt

Tamás és Nikolett első közös otthonát kereste Budapesten. A kiválasztott új építésű lakás…