50 millió forint kedvezményes hitel? Meglepő okból nem csak egy támogatást választott ez a fiatal pár
Sokan azt gondolják, hogy ha jogosultak egy 50 millió forintos kedvezményes lakáshitelre, akkor nincs értelme más támogatásban is gondolkodni. Egy budapesti fiatal házaspár azonban egészen más utat választott: az Otthon Start és a CSOK Plusz kombinálásával több millió forintos plusz előnyhöz jutottak – és közben egy komoly kockázatot is elkerültek – olvashatjuk a Bankmonitor cikkében.
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