Miért nem tud Magyarország skandináv jóléti nyugdíjakat fizetni? – Havi 47 444 forinttal épít kiutat a tudatos generáció
Sokan várnak el osztrák vagy skandináv szintű állami védőhálót a nyugdíjas éveikre, de a gazdasági realitás mást mutat. Miért nem fenntartható hosszú távon az állami nyugdíjrendszer jelenlegi színvonala az elöregedő társadalomban, és hogyan tesz félre a 18–35 éves korosztály egy tudatos része átlagosan havi 47 444 forintot, hogy megteremtse a saját jólétét? Magyarország komoly demográfiai […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.