Miért nem tud Magyarország skandináv jóléti nyugdíjakat fizetni? – Havi 47 444 forinttal épít kiutat a tudatos generáció

Sokan várnak el osztrák vagy skandináv szintű állami védőhálót a nyugdíjas éveikre, de a gazdasági realitás mást mutat. Miért nem fenntartható hosszú távon az állami nyugdíjrendszer jelenlegi színvonala az elöregedő társadalomban, és hogyan tesz félre a 18–35 éves korosztály egy tudatos része átlagosan havi 47 444 forintot, hogy megteremtse a saját jólétét? Magyarország komoly demográfiai […]