Budapest új szórakozóközpontja az Óbudai-szigeten – kutyastrandtól fényparkig, minden, amitől leesik az állad!

A Sziget fesztivál területén nem csak a zene dübörög: most mutatták be az Óbudai-sziget déli részének óriásberuházását, ami hamarosan Budapest egyik legmenőbb kulturális és szórakoztató központjává válik. A tervektől garantáltan kedvet kapsz, hogy már most bepakold a piknikkosarat és a kutyát is!

Szeptember végén már indul a buli

Nem kell éveket várni: idén szeptember végén már jönnek a pop-up rendezvények, decemberben pedig megnyitja kapuit a látványos Fénymúzeum, összehangolva az óbudai adventi vásárral. A hatalmas, 5000 m²-es belső terek – két…