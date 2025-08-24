Budapest új szórakozóközpontja az Óbudai-szigeten – kutyastrandtól fényparkig, minden, amitől leesik az állad!
A Sziget fesztivál területén nem csak a zene dübörög: most mutatták be az Óbudai-sziget déli részének óriásberuházását, ami hamarosan Budapest egyik legmenőbb kulturális és szórakoztató központjává válik. A tervektől garantáltan kedvet kapsz, hogy már most bepakold a piknikkosarat és a kutyát is!
Szeptember végén már indul a buli
Nem kell éveket várni: idén szeptember végén már jönnek a pop-up rendezvények, decemberben pedig megnyitja kapuit a látványos Fénymúzeum, összehangolva az óbudai adventi vásárral. A hatalmas, 5000 m²-es belső terek – két…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.