Eladó a lakásod? Ez az 5 hiba akár hónapokkal is meghosszabbíthatja az értékesítést

A lakáspiac továbbra is élénk, mégis óriási különbségek vannak az egyes ingatlanok értékesítési ideje között. Míg egy jól előkészített lakás néhány hét alatt gazdára találhat, más hirdetések hosszú hónapokig eredménytelenül szerepelnek az ingatlanportálokon. A különbséget sokszor nem maga az ingatlan, hanem az eladás módja jelenti.

A sikeres értékesítés ma már jóval többről szól, mint egy hirdetés feltöltéséről. A megfelelő árképzés, a célzott kommunikáció, az igényes fotók és a hirdetés láthatósága egyaránt meghatározzák, milyen gyorsan érkezik meg a megfelelő vevő.

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