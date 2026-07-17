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Kiadó raktárt keresel? Így találhatsz néhány kattintással több ajánlatot egyszerre

A megfelelő raktár megtalálása ma már jóval összetettebb feladat, mint néhány évvel ezelőtt. Az e-kereskedelem folyamatos bővülése, a logisztikai igények változása és a vállalkozások növekvő elvárásai miatt egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a megfelelő ingatlan gyorsan és hatékonyan legyen elérhető. Bár a piacon ma már több kiadó raktár található, a jó elhelyezkedésű, megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező vagy speciális célokra alkalmas csarnokok felkutatása továbbra is komoly kihívást jelenthet.

A hagyományos keresési módszerek gyakran hosszadalmasak: több tucat hirdetés átnézése, telefonos egyeztetések…

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