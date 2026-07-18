Évek óta üresen állt ez az iskola – most olyan dolog készül benne, amire egyre nagyobb szükség van
Egy elhagyott iskolaépületből hamarosan 26 korszerű bérlakás születik Újpesten, és ha a projekt beváltja a hozzá fűzött reményeket, könnyen előfordulhat, hogy más használaton kívüli középületek is hasonló sorsra jutnak. A főváros egyik legizgalmasabb lakhatási mintaprojektje azt mutatja meg, hogyan lehet új életet adni az évek óta üresen álló ingatlanoknak – tájékoztatott a Magyar Építők.
Romos iskola helyett új otthonok
A IV. kerületi Baross utca 39–43. szám alatt álló egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola már közel húsz éve üresen áll. Az épület állapota…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.