Évek óta üresen állt ez az iskola – most olyan dolog készül benne, amire egyre nagyobb szükség van

Egy elhagyott iskolaépületből hamarosan 26 korszerű bérlakás születik Újpesten, és ha a projekt beváltja a hozzá fűzött reményeket, könnyen előfordulhat, hogy más használaton kívüli középületek is hasonló sorsra jutnak. A főváros egyik legizgalmasabb lakhatási mintaprojektje azt mutatja meg, hogyan lehet új életet adni az évek óta üresen álló ingatlanoknak – tájékoztatott a Magyar Építők.

Romos iskola helyett új otthonok

A IV. kerületi Baross utca 39–43. szám alatt álló egykori Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola már közel húsz éve üresen áll. Az épület állapota…