„Majd eladom az ingatlanomat” – miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?

Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége egy biztosítási tanácsadóval beszélgetve szóba hozta a kockázati életbiztosítást, Zoltán legyintett: „Minek az nekünk? Ha velem történik valami, a gyerekek eladják a házat, és abból megoldják a saját […]