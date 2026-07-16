Vége a többéves irodabérletek korszakának? Egyre több vállalat vált rugalmas megoldásokra
Az elmúlt néhány év alapjaiban írta át a vállalatok irodahasználati szokásait. Ami korábban hosszú távon kiszámítható és stabil működési modellnek számított, ma már sok esetben túl merevnek bizonyul. A hibrid munkavégzés széles körű elterjedése, a gazdasági bizonytalanság, az ingadozó energiaköltségek és a fenntarthatósági elvárások mind arra ösztönzik a cégeket, hogy újragondolják, milyen szerepet töltsön be az iroda a működésükben.
Ezzel párhuzamosan maga az iroda fogalma is átalakul. Már nem csupán egy hely, ahol a munkatársak dolgoznak, hanem olyan stratégiai erőforrás,…Tovább a teljes cikkre
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