Vége a többéves irodabérletek korszakának? Egyre több vállalat vált rugalmas megoldásokra

Az elmúlt néhány év alapjaiban írta át a vállalatok irodahasználati szokásait. Ami korábban hosszú távon kiszámítható és stabil működési modellnek számított, ma már sok esetben túl merevnek bizonyul. A hibrid munkavégzés széles körű elterjedése, a gazdasági bizonytalanság, az ingadozó energiaköltségek és a fenntarthatósági elvárások mind arra ösztönzik a cégeket, hogy újragondolják, milyen szerepet töltsön be az iroda a működésükben.

Ezzel párhuzamosan maga az iroda fogalma is átalakul. Már nem csupán egy hely, ahol a munkatársak dolgoznak, hanem olyan stratégiai erőforrás,…