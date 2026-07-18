Tízezrek várhatnak új bérlakásokra? Meglepő tervvel készül a Tisza – öt javaslat, ami teljesen átírhatja a lakáspiacot

Miközben egyre nehezebb saját lakáshoz jutni Magyarországon, és sok fiatal még az önerőt sem tudja összegyűjteni, egyre több szakértő szerint gyökeres fordulatra lenne szükség a lakáspolitikában. A Tisza Párt már felvázolta elképzeléseit, a szakmai szervezetek pedig öt olyan javaslatot fogalmaztak meg, amelyek alapjaiban változtathatnák meg a hazai lakhatási rendszert – olvashatjuk az Economx cikkében.

Hiába az Otthon Start, sokaknak még mindig elérhetetlen a saját lakás

Az állami támogatások ellenére rengeteg fiatal számára továbbra is komoly akadályt jelent a lakásvásárlás. Bár…