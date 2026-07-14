Duna-parti otthonok modern műszaki tartalommal: kedvezményes finanszírozással is elérhetők a váci Dunakert Lakópark lakásai

A természet közelsége, a korszerű műszaki megoldások és a főváros könnyű elérhetősége egyre több lakásvásárló számára jelent vonzó kombinációt. Ezeket az előnyöket kínálja a Vác dinamikusan fejlődő részén épülő Dunakert Lakópark is, ahol a modern otthonok mellett a kedvező finanszírozási lehetőségek is megkönnyíthetik a vásárlást. A kínálatban több olyan lakás is szerepel, amely megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, így az új építésű ingatlanok szélesebb kör számára válhatnak elérhetővé.

Nyugodt környezet a Duna közelében, Budapesttől karnyújtásnyira

A Németh László utcában…