Duna-parti otthonok modern műszaki tartalommal: kedvezményes finanszírozással is elérhetők a váci Dunakert Lakópark lakásai
A természet közelsége, a korszerű műszaki megoldások és a főváros könnyű elérhetősége egyre több lakásvásárló számára jelent vonzó kombinációt. Ezeket az előnyöket kínálja a Vác dinamikusan fejlődő részén épülő Dunakert Lakópark is, ahol a modern otthonok mellett a kedvező finanszírozási lehetőségek is megkönnyíthetik a vásárlást. A kínálatban több olyan lakás is szerepel, amely megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, így az új építésű ingatlanok szélesebb kör számára válhatnak elérhetővé.
Nyugodt környezet a Duna közelében, Budapesttől karnyújtásnyira
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