Mire elég 10 ezer Ft egy biztosításnál? Attól függ hány éves az ember

Sokan egy kerek összeghez, például havi 10 000 forinthoz igazítják a biztosítási költségvetésüket, arról azonban megfeledkeznek, hogy ez az összeg jóval kisebb védelmet ér idősebb korban. A kései kezdés okai között gyakran elhangzik, hogy nem fér bele a fizetésbe. Azt azonban jó tudni, hogy a biztosítási díj az idő előrehaladtával gyorsabban emelkedik, mint a jövedelem. Ugyanaz […]