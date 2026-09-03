Mire elég 10 ezer Ft egy biztosításnál? Attól függ hány éves az ember
Sokan egy kerek összeghez, például havi 10 000 forinthoz igazítják a biztosítási költségvetésüket, arról azonban megfeledkeznek, hogy ez az összeg jóval kisebb védelmet ér idősebb korban. A kései kezdés okai között gyakran elhangzik, hogy nem fér bele a fizetésbe. Azt azonban jó tudni, hogy a biztosítási díj az idő előrehaladtával gyorsabban emelkedik, mint a jövedelem. Ugyanaz […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.