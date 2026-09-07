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Biatorbágy megállítaná a külterületi beköltözést – a helyiek attól félnek, elveszíthetik otthonukat

Több ezer külterületi telek, több száz ott élő család és egy önkormányzati terv, amely alapjaiban alakítaná át Biatorbágy szőlőhegyeit. A város szerint a jelenlegi folyamat hosszú távon kezelhetetlen, a helyiek egy része viszont attól tart, hogy az ingatlanok összevonása és a szigorúbb szabályozás kiszorítja őket otthonaikból – olvashatjuk a Telex cikkében.

A Budapest környéki települések egyre komolyabb problémával szembesülnek: miközben a belterületek megtelnek, a városszéli, eredetileg nem állandó lakhatásra szánt területekre is folyamatosan költöznek családok.
Biatorbágyon különösen élesen jelentkezik a…

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