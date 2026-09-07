Válságok után fordult a kocka: ezekben a magyar városokban javult, máshol viszont megtorpant az életminőség

A 2010-es években még szinte mindenhol javult a magyar városok életminősége, a 2020-as évek azonban megtörték ezt a lendületet. A koronavírus-járvány, a háború, az energiaválság és az infláció nemcsak a gazdaságot alakította át, hanem azt is, mennyire jó egy-egy magyar településen élni. A HÉTFA Járásszékhely Monitor adatai alapján kiderül, mely térségek bizonyultak ellenállónak, és hol állt meg a felzárkózás – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A 2012 és 2022 közötti időszakban összességében még javult a vizsgált magyar járásszékhelyek életminősége, ám a…