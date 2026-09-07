A legtöbb lakáskereső túl későn reagál – így csúszhatnak ki a kezükből a legjobb ajánlatok
Lakást találni ma már nem feltétlenül azon múlik, ki böngészi a legtöbb hirdetést. Az ingatlanpiac felgyorsult, ezért sokkal fontosabbá vált, hogy a vevő mikor értesül egy új lehetőségről, és milyen gyorsan tud lépni. Sokan még mindig naponta többször megnyitják az ingatlanportálokat, végignézik a frissen felkerült hirdetéseket, és abban bíznak, hogy így biztosan nem maradnak le semmiről.
Csakhogy egy igazán jó ajánlatra ma már nem biztos, hogy órákig vagy napokig lehet várni. Egy jó árú, kedvező elhelyezkedésű vagy különösen jó állapotú…Tovább a teljes cikkre
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