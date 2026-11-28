Milliókat spórolhatnak azok, akik megfelelő lakásfelújítási támogatást választanak: 2026 végén többféle állami és önkormányzati kedvezmény segítheti a korszerűsítést, 2027-ben pedig két új Wekerle Plusz program is indul. A családi házak tulajdonosai akár 15 millió forintos kedvezményes hitelhez juthatnak, amelynek egy részét sikeres energetikai felújítás esetén elengedheti az állam. A társasházak és panelépületek lakóközösségei szintén jelentős támogatásra számíthatnak. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen lehetőségekkel érdemes számolni, és kik juthatnak hozzá a legnagyobb összegekhez.

Egy tetőfelújítás, nyílászárócsere vagy fűtéskorszerűsítés könnyen több millió forintba…