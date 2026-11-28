Ingatlant adnál el? Ezekkel az egyszerű trükkökkel gyorsabban találhatsz vevőt, és most még egy iPhone 17-et is nyerhetsz!
Egy ingatlan sikeres értékesítéséhez nem elég egyszerűen feltölteni néhány fotót és megadni az irányárat. A jól elkészített képek, a figyelemfelkeltő hirdetésszöveg, a megfelelő hirdetési felület és a reális árazás egyaránt sokat számítanak. Összegyűjtöttük, mire érdemes odafigyelned, ha szeretnéd minél gyorsabban és kedvező áron eladni az otthonodat – ráadásul, ha most hirdetsz, egy 256 GB-os iPhone 17-et is nyerhetsz, de érdemes sietni, mert már csak két napig tart az Otthontérkép Csoport nyereményjátéka!
A jó fotók fél sikert jelentenek
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