Egy ingatlan sikeres értékesítéséhez nem elég egyszerűen feltölteni néhány fotót és megadni az irányárat. A jól elkészített képek, a figyelemfelkeltő hirdetésszöveg, a megfelelő hirdetési felület és a reális árazás egyaránt sokat számítanak. Összegyűjtöttük, mire érdemes odafigyelned, ha szeretnéd minél gyorsabban és kedvező áron eladni az otthonodat – ráadásul, ha most hirdetsz, egy 256 GB-os iPhone 17-et is nyerhetsz, de érdemes sietni, mert már csak két napig tart az Otthontérkép Csoport nyereményjátéka!

A jó fotók fél sikert jelentenek

Az ingatlanhirdetések között…