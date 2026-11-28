Négy év alatt annyi közlekedési és városfejlesztési beruházás indulhat el Budapesten, mint amennyi az elmúlt négy évtizedben összesen megvalósult. Az uniós pénzek lehívásának szigorú határideje miatt azonban nincs sok idő: egyszerre több nagy projektet kell elindítani, ami komoly közlekedési fennakadásokat is okozhat – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán beszélt arról, miért indul egyszerre ennyi fejlesztés a fővárosban. Mint elmondta, az európai uniós források 2029-es és 2030-as felhasználási határideje miatt Budapestnek versenyt kell futnia az idővel….