Négy év alatt negyven évnyi fejlesztés jöhet Budapesten: Karácsony elárulta, miért kell sietni
Négy év alatt annyi közlekedési és városfejlesztési beruházás indulhat el Budapesten, mint amennyi az elmúlt négy évtizedben összesen megvalósult. Az uniós pénzek lehívásának szigorú határideje miatt azonban nincs sok idő: egyszerre több nagy projektet kell elindítani, ami komoly közlekedési fennakadásokat is okozhat – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán beszélt arról, miért indul egyszerre ennyi fejlesztés a fővárosban. Mint elmondta, az európai uniós források 2029-es és 2030-as felhasználási határideje miatt Budapestnek versenyt kell futnia az idővel….Tovább a teljes cikkre
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