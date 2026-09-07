Reálértéken rekordon a nyugdíjpénztári megtakarítás – de csak havi 10 ezer forintot ér

Soha nem volt még ennyi pénz egy önkéntes nyugdíjpénztári tag számláján, mint 2026 II. negyedévében: az egy tagra jutó portfólióérték 2 402 635 forint, ami reálértéken nézve is új csúcs a 2013 óta vezetett idősorban. Az előző reálérték-rekordot 2021 harmadik negyedéve tartotta, mai áron 2 276 619 forinttal. A baj csak az, hogy a rekordösszeg ellenére a megtakarítóknak rendkívül […]