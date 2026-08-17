Történelmi csúcson a fiatalok lakásvásárlási szándéka
A K&H ifjúsági index 2026. második negyedéves mérése alapján rekordmagas a magyar fiatalok otthonteremtési szándéka . A 19–29 éves korosztály 30 százaléka tervezi, hogy a következő 3 évben lakóingatlant vásárol, ami a felmérés történetének legmagasabb aránya. Ez az arány az aktív keresők körében még magasabb, és eléri a 33 százalékot. A GYES-en vagy GYED-en lévő […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.