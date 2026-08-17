Bankmonitor 

Felülvizsgálják az Otthon Starthoz kapcsolódó kiemelt lakásprojekteket.

Számos építkezést kiemelt projekté minősítettek az Otthon Start miatt. Vitézy Dávid azt javasolja, hogy ezen kiemelt projekteket függesszék fel és vizsgálják felül 2026. december 31-ig. Ki kell hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy magát az Otthon Startot függesztették volna fel, vagy a támogatott hitelt, annak feltételeit vizsgálná felül a kormány. Akkor mégis milyen hatása […]

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