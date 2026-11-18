Személyi kölcsönt vennél fel? Most akár 200 000 Ft-ot is kaphatsz mellé
Folytatódik a Black Friday-verseny a személyi kölcsönöknél. Nemrég még arról írtunk, hogy a CIB akár 100 000 Ft jóváírást kínál, most pedig már a Raiffeisennél is 100 000 Ft járhat a személyi kölcsön mellé. Új ügyfélként pedig további 100 000 Ft számlanyitási jóváírás is megszerezhető. Vagyis megfelelő feltételekkel akár 200 000 Ft összes jóváírás is […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.