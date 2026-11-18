A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra nőtt, az adósságuk viszont 17,5 százalékkal emelkedett, ami 2009 óta nem látott ütem. A megtakarítások zöme befektetési jegybe és állampapírba ment, és már minden ötödik forintunk devizában van. […]