Megéri neked a Wekerle Plusz, vagy van ennél jobb lehetőséged? A program már elindult, a feltételek ismertek, a Bankmonitorhoz érkező kérdésekből mégis azt látjuk, hogy sok lakásvásárló bizonytalan a döntésben. Nem feltétlenül azt nehéz eldönteni, hogy jogosult vagy-e, hanem azt, hogy a saját helyzetedben valóban ezzel jársz-e a legjobban, vagy más finanszírozási megoldást érdemes választanod. […]