Nem férsz bele a Wekerle Plusz-ba? Így még lehet saját lakásod!
Megéri neked a Wekerle Plusz, vagy van ennél jobb lehetőséged? A program már elindult, a feltételek ismertek, a Bankmonitorhoz érkező kérdésekből mégis azt látjuk, hogy sok lakásvásárló bizonytalan a döntésben. Nem feltétlenül azt nehéz eldönteni, hogy jogosult vagy-e, hanem azt, hogy a saját helyzetedben valóban ezzel jársz-e a legjobban, vagy más finanszírozási megoldást érdemes választanod. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.