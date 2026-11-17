Már egy kiemelt ingatlanhirdetéssel is nyerhetsz egy iPhone 17-et – így vehetsz részt a játékban!
Most nemcsak az ingatlanod értékesítését vagy kiadását lendítheted fel egy kiemelt hirdetéssel, hanem egy vadonatúj, 256 GB-os iPhone 17-et is nyerhetsz! Az Otthontérkép Csoport november 30-ig tartó nyereményjátékában azok is indulhatnak, akiknek már van aktív kiemelésük, így nem feltétlenül kell új hirdetést feladnod. A szerencsés nyertest 2027. január 15-én sorsolják ki.
Kiemelt ingatlanhirdetésed mellé most egy iPhone 17 is a tiéd lehet
Éppen eladó vagy kiadó ingatlanod számára keresel nagyobb figyelmet? Novemberben különösen érdemes lehet az Otthontérkép Csoport valamelyik portálján…
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