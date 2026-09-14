Személyi kölcsön 2026 szeptemberében: 10 százalék alatti THM-et is találtunk – ezek most a legjobb ajánlatok
Továbbra is pörög a személyi kölcsönök piaca, miközben a legjobb banki ajánlatok kamata az elmúlt hónapokban fokozatosan mérséklődött. Megnéztük, milyen feltételekkel lehet most 3, illetve 10 millió forint személyi hitelhez jutni 500 ezer forintos nettó jövedelemmel. Rekordközeli tempóban vesznek fel személyi kölcsönt a magyarok. A legfrissebb, júliusi adatok szerint egyetlen hónap alatt 43 508 személyi […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.