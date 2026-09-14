Személyi kölcsön 2026 szeptemberében: 10 százalék alatti THM-et is találtunk – ezek most a legjobb ajánlatok

Továbbra is pörög a személyi kölcsönök piaca, miközben a legjobb banki ajánlatok kamata az elmúlt hónapokban fokozatosan mérséklődött. Megnéztük, milyen feltételekkel lehet most 3, illetve 10 millió forint személyi hitelhez jutni 500 ezer forintos nettó jövedelemmel. Rekordközeli tempóban vesznek fel személyi kölcsönt a magyarok. A legfrissebb, júliusi adatok szerint egyetlen hónap alatt 43 508 személyi […]