Újraindulhat az 5+5 milliós otthonfelújítási program? Nagy döntés jöhet a hónapok óta várakozóknak

Hónapok óta várnak a döntésre azok, akik még tavasszal adták be pályázatukat az otthonfelújítási programokra. Most azonban fordulat jöhet: a választás után felfüggesztett konstrukciók folytatásáról hamarosan megszülethet a döntés – írja a G7.

Bár a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást az ügyben, meg nem erősített piaci értesülések szerint jó esély van arra, hogy újrainduljanak a választás után hibernált otthonfelújítási programok. A kérdés különösen azok számára fontos, akik már benyújtották pályázatukat, de azóta sem kaptak érdemi döntést….