Több mint 100 ezer forint vár a fiatalokra, lehet a te gyereked is jogosult rá
Több mint 7 milliárd forint hever érintetlenül a Magyar Államkincstár számláin, a népszerű Babakötvény árnyékában megbújik ugyanis egy sokkal kevésbé ismert állami juttatás. Ez az életkezdési támogatás. Jelenleg több tízezer fiatal felnőtt számára áll rendelkezésre fejenként akár százezer forintot is meghaladó összeg, a jogosultak jelentős része azonban egyszerűen megfeledkezik erről a lehetőségről és hagyja elértéktelenedni […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.