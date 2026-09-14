Több mint 100 ezer forint vár a fiatalokra, lehet a te gyereked is jogosult rá

Több mint 7 milliárd forint hever érintetlenül a Magyar Államkincstár számláin, a népszerű Babakötvény árnyékában megbújik ugyanis egy sokkal kevésbé ismert állami juttatás. Ez az életkezdési támogatás. Jelenleg több tízezer fiatal felnőtt számára áll rendelkezésre fejenként akár százezer forintot is meghaladó összeg, a jogosultak jelentős része azonban egyszerűen megfeledkezik erről a lehetőségről és hagyja elértéktelenedni […]