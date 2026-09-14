56,5 millióért saját lakás Zuglóban? Két külön nyíló szobával kínálják ezt az alsórákosi otthont

Budapesten 50 millió forint körüli vagy azt valamivel meghaladó összegből sem egyszerű olyan lakást találni, amely jó elrendezéssel és jól használható mérettel rendelkezik. Zuglóban most 56,5 millió forintért hirdetnek egy 47 négyzetméteres, kétszobás téglalakást, amelynek egyik legfontosabb előnye, hogy a két szoba külön nyílik. Az ingatlan világos, tehermentes, akár rövid időn belül birtokba vehető, és ami a legfontosabb: kiváló elhelyezkedéssel bír.

A XIV. kerület a fővárosi lakáskeresők körében régóta népszerű, hiszen egyszerre kínál városias környezetet és zöldebb, nyugodtabb lakóövezetet. Az…