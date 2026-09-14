Lemarad, aki csak naponta egyszer nézi az ingatlanhirdetéseket? Így előzheted meg a többieket

Egy jó ingatlan akár néhány óra alatt komoly érdeklődést válthat ki. Ráadásul nemcsak az újonnan megjelenő hirdetéseket érdemes figyelni: egy árcsökkentés egyik pillanatról a másikra tehet vonzóvá egy korábban túl drágának tartott lakást. Aki azonban csak időnként ellenőrzi a kínálatot, könnyen éppen a számára legérdekesebb lehetőségről marad le.

Lakást vagy házat keresve sokan még mindig ugyanazt a rutint követik: megnyitják az ingatlanportálokat, beállítják a keresést, végignézik az új hirdetéseket, majd később ismét visszatérnek. Csakhogy a két keresés között bármikor megjelenhet…