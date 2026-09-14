Új recept a lakhatási válságra: így lehetne több bérlakás állami lakásépítés nélkül

Magyarországon évek óta elsősorban a saját lakás megszerzését próbálja támogatni az állam, miközben az ingatlanárak és a bérleti díjak folyamatos emelkedése egyre többeket kényszerít a bérleti piacra. De mi lenne, ha az állam nem lakásokat építene, hanem a bérleti díjra adna garanciát? Egy új megközelítés szerint ezzel úgy lehetne több bérlakást létrehozni, hogy közben nem lenne szükség jelentős közvetlen állami tőkejuttatásra – írja a Portfolio.

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