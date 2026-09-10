Visszaesést hozott az idei év az ingatlanpiaci forgalomban, melynek hatására a kínálat nőtt, azaz több lett az eladó ingatlan a piacon. Mivel a szélesebb választéknak köszönhetően a vevők könnyebben tudtak válogatni, ez magával hozta a nagyobb mértékű, akár 10–20 százalékos eladói árengedményeket is.

Egyre nagyobbra nőttek az alkuk az elmúlt hónapokban a hazai ingatlanpiacon: míg korábban jellemzően csak 3–5 százalékos alkukról lehetett beszélni, ezek lassan elérték az 5–7 százalékot is – jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint a vevők azonnal rákérdeztek egy-egy ingatlan esetében, hogy mennyire fix az ár. Ha nem volt alkuképes az ár, akkor nagy eséllyel sikertelen volt az eladás is.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodáinak szakmai vezetője szerint is egyre komolyabb mértékű alkukkal lehetett találkozni az ingatlanpiacon, de a szakértő azt is megjegyezte, hogy elsősorban olyan eladó ingatlanoknál lehetett nagyobb mértékű árengedményt elérni, ahol magasan a valós piaci ár fölé helyezte a tulajdonos a kínálati árat, vagy pedig kifejezetten sürgős volt neki az értékesítés. A keresett kategóriákba tartozó, jó állapotú ingatlanoknál még a jelenlegi piaci helyzetben is előfordul, hogy hirdetési áron sikerül végül azokat értékesíteni.

Dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője ezt azzal egészítette ki, hogy náluk nagyobb mértékű alkukkal elsősorban a felső árkategóriákban lehetett találkozni, így arra is akadt példa a közelmúltban, hogy egy több százmillió forintos ingatlan végül az induló hirdetési árnál mintegy 30 százalékkal olcsóbban kelt el.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője szintén arról számolt be, hogy az ingatlanpiacon felbukkanó, korábbiakhoz képest kevés vásárló gyakran 10–15 százalékos alkukkal is próbálkozott, csak többnyire az eladók ilyen árengedményekbe nem mentek bele.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője hasonlóképpen arról beszélt, hogy az eladók sok esetben mereven ragaszkodtak az általuk elképzelt eladási árhoz. Még akkor is, ha azt látták, hogy az adott áron nem jelentkeztek a vevők. Gyakran még egy minimális, akár pár százezer forintos alkura sem voltak hajlandóak.

A IV. és XV. kerületben is egyértelmű növekedést mutatott az alku mértéke az elmúlt hónapokban: elérte az 5–10 százalékot – mondta Balla Frigyes, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanekkora mértéket említett a belső kerületek ingatlanpiaca esetében is Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy egyre gyakrabban lehetett találkozni 10-15 százalékos árengedményekkel is.

Az V. és XIII. kerületekben Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a jól árazott ingatlanoknál 3–5 százalék körüli alku volt jellemző, míg a túlárazottaknál a piac kikényszerítette a 8–10 százalékos korrekciót.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője ugyancsak azt emelte ki, hogy mivel a kínálat bőségessé vált, ezért az alku kötelező eleme lett az adásvételeknek. A panel- és a kisméretű téglalakásoknál 3–5 százalék, míg a nagyobb alapterületű, korszerűsítésre szoruló családi házaknál a 7–10 százalékos alku sem volt ritka.

Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője is azt jelezte, hogy egyre nagyobb árengedményeket próbáltak elérni, így a 10-20 százalékos alku már nem számított kirívónak. Ha az eladók ebbe belemennének, akkor egy korábbinál lassabb ütemben, de azért működne az ingatlanpiac. Mert ha nem is könnyen, de a reális áron kínált ingatlant azért el lehetne adni. Jellemzően azonban a tulajdonosok egyelőre még nem néztek szembe a realitásokkal – tette hozzá.