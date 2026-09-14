Mi az a pótfedezet? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy lakáshitelnél?
Az ingatlanfedezet mellett igényelhető jelzáloghiteleknél a jövedelem mellett a fedezetül felajánlott ingatlan értéke is döntően befolyásolja az igényelhető összeg nagyságát. Ha kevés az önerő, a megvásárolni kívánt ingatlanra a bank nem ad elegendő hitelösszeget, akkor egy másik ingatlan – úgynevezett pótfedezet – bevonásával növelhető a felvehető kölcsön. Egy ilyen lépésnek azonban lehetnek hátrányai is. A […]Tovább a teljes cikkre
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