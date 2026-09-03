Soha nem vettek még fel ennyien személyi kölcsönt egy hónapban

2026 júliusában 43 508-an kötöttek személyi kölcsön szerződést. Ez új rekord: az MNB 2017 óta vezetett statisztikájában ilyen magas darabszám még nem szerepelt. 152,63 milliárd forintnyi új személyi kölcsönről szerződtek a magyarok. Ez 3,87 milliárd forinttal marad el az egy hónappal korábbi, 156,50 milliárdos csúcstól, de még mindig 43 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi értéket. […]