Soha nem vettek még fel ennyien személyi kölcsönt egy hónapban
2026 júliusában 43 508-an kötöttek személyi kölcsön szerződést. Ez új rekord: az MNB 2017 óta vezetett statisztikájában ilyen magas darabszám még nem szerepelt. 152,63 milliárd forintnyi új személyi kölcsönről szerződtek a magyarok. Ez 3,87 milliárd forinttal marad el az egy hónappal korábbi, 156,50 milliárdos csúcstól, de még mindig 43 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi értéket. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.