Most érdemes hirdetni: több ingatlanportálon is 50 százalék kedvezmény vár!

Minél több érdeklődőhöz jut el egy ingatlanhirdetés, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan megtalálja a megfelelő vevőt. Most az Ingatlantájoló és az Otthontérkép hirdetői kedvezményesen jelenhetnek meg az Ingatlanbazár és az Ingatlannet felületein is: október végéig 50 százalék kedvezmény jár a hirdetési csomagokra.

Egy ingatlan értékesítésénél vagy kiadásánál az egyik legfontosabb kérdés, hogy hány potenciális érdeklődőhöz jut el a hirdetés. Hiába készülnek jó minőségű fotók, informatív leírás és pontos alaprajz, ha az ingatlan kevés emberhez jut el.

Éppen ezért sok…