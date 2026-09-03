Most érdemes hirdetni: több ingatlanportálon is 50 százalék kedvezmény vár!
Minél több érdeklődőhöz jut el egy ingatlanhirdetés, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan megtalálja a megfelelő vevőt. Most az Ingatlantájoló és az Otthontérkép hirdetői kedvezményesen jelenhetnek meg az Ingatlanbazár és az Ingatlannet felületein is: október végéig 50 százalék kedvezmény jár a hirdetési csomagokra.
Egy ingatlan értékesítésénél vagy kiadásánál az egyik legfontosabb kérdés, hogy hány potenciális érdeklődőhöz jut el a hirdetés. Hiába készülnek jó minőségű fotók, informatív leírás és pontos alaprajz, ha az ingatlan kevés emberhez jut el.
Éppen ezért sok…Tovább a teljes cikkre
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