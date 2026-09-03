Azt hittem, közös pénzünk van. Aztán rájöttem, hogy nekem nincs sajátom

A közös kassza addig tűnik biztonságosnak, amíg minden rendben van. De egy válás, betegség, haláleset, munkahelyvesztés vagy párkapcsolati krízis pillanatok alatt megmutathatja, mennyire kiszolgáltatott helyzet, ha nincs saját bankszámlád, saját megtakarításod, saját rálátásod a hitelekre és szerződésekre. Nem az a baj, ha egy családban közösen kezelitek a pénzt. Az a baj, ha közben az egyik […]