Azt hittem, közös pénzünk van. Aztán rájöttem, hogy nekem nincs sajátom
A közös kassza addig tűnik biztonságosnak, amíg minden rendben van. De egy válás, betegség, haláleset, munkahelyvesztés vagy párkapcsolati krízis pillanatok alatt megmutathatja, mennyire kiszolgáltatott helyzet, ha nincs saját bankszámlád, saját megtakarításod, saját rálátásod a hitelekre és szerződésekre. Nem az a baj, ha egy családban közösen kezelitek a pénzt. Az a baj, ha közben az egyik […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.