Piaci lakáshitel Otthon Start nélkül: így juthatsz a legjobb kamathoz kevés önerővel is
Nem mindenki jogosult az Otthon Startra – de attól még venne lakást, és hitelt is szeretne igényelni. Megnéztük, mennyi ma a reálisan elérhető legjobb piaci kamat, mit kér cserébe a bank, mit lehet kezdeni a hiányzó önerővel, és milyen kockázatot vállal az, aki pótfedezetet ad vagy adóstársként kerül be a hitelügyletbe. Az idei több ezer […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.