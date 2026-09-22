Piaci lakáshitel Otthon Start nélkül: így juthatsz a legjobb kamathoz kevés önerővel is

Nem mindenki jogosult az Otthon Startra – de attól még venne lakást, és hitelt is szeretne igényelni. Megnéztük, mennyi ma a reálisan elérhető legjobb piaci kamat, mit kér cserébe a bank, mit lehet kezdeni a hiányzó önerővel, és milyen kockázatot vállal az, aki pótfedezetet ad vagy adóstársként kerül be a hitelügyletbe. Az idei több ezer […]