Az Otthon Start óta a vételár 75 százalékát finanszírozná hitelből egy vidéki fiatal

A hitel értéke az ingatlan árának arányában – vagyis a hitelfedezeti mutató (HFM) – látványosan megugrott az Otthon Start elindulását követően. Különösen vidéken és az 50 év alatti lakásvásárlóknál látható nagy változás. A fiatal vidéki hitelfelvevőknél már 75% körül jár a mutató. De mit jelent ez a gyakorlatban, és mekkora önerővel érdemes belevágni egy lakásvásárlásba? […]