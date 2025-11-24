OtthonTérkép mobilapp – Légy te az első, aki tud az árváltozásokról!
Megtaláltad a tökéletes lakást, de egyelőre túl magas az ára? Ne mondj le róla! Gyakran előfordul, hogy a tulajdonos később mérsékli az árat – és ilyenkor a kiszemelt ingatlan hirtelen elérhető közelségbe kerül. Az OtthonTérkép mobilapp Árfigyelő funkciója azonnal jelzi neked, ha változik egy ingatlan ára, így mindig lépéselőnyben lehetsz a versenytárs vásárlókkal szemben. A gyorsan pörgő ingatlanpiacon ez sokszor döntő előnyt jelent.
Miért érdemes letölteni az OtthonTérkép alkalmazást?
Az OtthonTérkép app az egyik legpraktikusabb segítség, ha ingatlant keresel. Gyors,…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek