A legtöbb lakáskereső ezen bukik el: mire észreveszik a jó ajánlatot, már elkelt
Sokan úgy vágnak bele a lakáskeresésbe, hogy naponta többször végignézik az ingatlanhirdetéseket. Reggel átfutják a friss kínálatot, napközben időnként újratöltik a keresést, este pedig ismét végigböngészik a kedvenc portáljaikat abban bízva, hogy felbukkant egy új lehetőség.
Ez a módszer azonban ma már egyre kevésbé működik. Az ingatlanpiac felgyorsult: egy valóban jó ár-érték arányú lakás esetében akár néhány óra is elég ahhoz, hogy komoly érdeklődők jelentkezzenek. Ma már nem feltétlenül az jár sikerrel, aki a legtöbb időt tölti kereséssel, hanem az,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.