A legtöbb lakáskereső ezen bukik el: mire észreveszik a jó ajánlatot, már elkelt

Sokan úgy vágnak bele a lakáskeresésbe, hogy naponta többször végignézik az ingatlanhirdetéseket. Reggel átfutják a friss kínálatot, napközben időnként újratöltik a keresést, este pedig ismét végigböngészik a kedvenc portáljaikat abban bízva, hogy felbukkant egy új lehetőség.

Ez a módszer azonban ma már egyre kevésbé működik. Az ingatlanpiac felgyorsult: egy valóban jó ár-érték arányú lakás esetében akár néhány óra is elég ahhoz, hogy komoly érdeklődők jelentkezzenek. Ma már nem feltétlenül az jár sikerrel, aki a legtöbb időt tölti kereséssel, hanem az,…