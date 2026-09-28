Mi lesz az év végén az 5%-os lakásáfával?
Alapvetően az új építésű lakások értékesítése 5 százalékos áfa mellett történhet meg 2026. december 31-ig. A közeljövőben dönt a kormány ezen intézkedés sorsáról. A Bankmonitor szakértői összeszedték mi történne, ha tényleg megszűnne a kedvezményes lakásáfa. Jelenleg 5 százalékos általános forgalmi adó (áfa) mellett lehet új építésű lakást vásárolni. Azonban a jelenleg érvényes jogszabály alapján ez […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.