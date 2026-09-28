Lemaradsz a legjobb lakásokról? Egyetlen alkalmazás segíthet, hogy elsőként értesülj az árcsökkentésekről
Egy jó áron kínált lakás akár napok alatt gazdára találhat, ezért az ingatlankeresésben a gyorsaság is sokat számít. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő funkciója automatikusan jelzi, ha új, a keresési feltételeidnek megfelelő hirdetés jelenik meg, vagy csökken egy kiszemelt ingatlan ára. Így anélkül követheted a fontos változásokat, hogy folyamatosan böngészned kellene a hirdetéseket.
A jó ajánlatokról könnyű lemaradni
A kedvező árú, jó elhelyezkedésű lakások iránt rendszerint nagy az érdeklődés. Mire valaki rátalál egy hirdetésre, akár már több megtekintést is egyeztethettek, vagy…
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