Lemaradsz a legjobb lakásokról? Egyetlen alkalmazás segíthet, hogy elsőként értesülj az árcsökkentésekről

Egy jó áron kínált lakás akár napok alatt gazdára találhat, ezért az ingatlankeresésben a gyorsaság is sokat számít. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő funkciója automatikusan jelzi, ha új, a keresési feltételeidnek megfelelő hirdetés jelenik meg, vagy csökken egy kiszemelt ingatlan ára. Így anélkül követheted a fontos változásokat, hogy folyamatosan böngészned kellene a hirdetéseket.

A jó ajánlatokról könnyű lemaradni

A kedvező árú, jó elhelyezkedésű lakások iránt rendszerint nagy az érdeklődés. Mire valaki rátalál egy hirdetésre, akár már több megtekintést is egyeztethettek, vagy…